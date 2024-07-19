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Госдума рассмотрит законопроекты о высылке нелегалов из РФ

Володин: ГД рассмотрит проекты о режиме высылки из РФ нелегальных мигрантов

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Максим Блинов/РИА Новости

Госдума рассмотрит законопроекты о режиме высылки из страны нелегальных мигрантов. Об этом в своем Telegram-канале заявил спикер ГД Вячеслав Володин.

«На следующей неделе планируем рассмотреть во втором чтении законопроекты о режиме высылки из страны мигрантов, которые в ней незаконно находятся», — подчеркнул спикер.

По словам Володина, сведения о нелегалах в России будут отправляться в Реестр контролируемых лиц. Кроме того, упрощается процедура принятия решения о высылке (отдельные полномочия передаются от судов к полиции) нелегальных мигрантов с территории РФ.

До этого депутат Государственной думы Российской Федерации Михаил Матвеев заявил, что в Самаре на него напали трое мигрантов.

Ранее мигрант напал на двух женщин возле кафе в Петербурге.

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