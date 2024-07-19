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Трамп прокомментировал свое состояние во время покушения

Трамп заявил, что Бог защищал его во время покушения в Пенсильвании

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Gene J. Puskar/AP

Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Бог защищал его во время покушения в Пенсильвании, поэтому он не сильно переживал из-за крови и ранения. Об этом Трамп заявил на национальном съезде Республиканской партии США, передает РИА Новости.

«Повсюду лилась кровь, и все же в каком-то смысле я чувствовал себя в полной безопасности, потому что Бог был на моей стороне», — заявил Трамп.

Экс-президент США добавил, что как только он почувствовал удар по уху и услышал при этом звук выстрела, то понял, что это могла быть только пуля, выпущенная снайпером. После чего, по словам Трампа, он сразу укрылся за трибуной — затем Трамп высказал благодарность сотрудникам Секретной службы США, которые его охраняли.

До этого Дональд Трамп официально принял выдвижение от Республиканской партии в кандидаты на пост президента на Республиканском национальном съезде в Милуоки.

Ранее сообщалось, что республиканцы стали носить повязки на ушах в знак солидарности с Трампом.

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Покушение на Трампа
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