Северокорейский лидер Ким Чен Ын в ходе встречи с российской военной делегацией во главе с заместителем министра обороны Алексеем Криворучко выразил поддержку и солидарность правительства и народа КНДР с проводимой РФ специальной военной операцией на Украине. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Товарищ Ким Чен Ын послал боевой привет армии и народу России, которые ведут справедливую войну для защиты суверенных прав и безопасности государства», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что северокорейский лидер выразил неизменную сильную поддержку и твердую солидарность КНДР с Россией в спецоперации на Украине.

18 июля Ким Чен Ын принял российскую военную делегацию.

Владимир Путин посетил КНДР с официальным визитом 18-19 июня. По итогам встречи в Пхеньяне был подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Президент России назвал его прорывным, а лидер КНДР — самым мощным в истории отношений обеих стран.

Ранее стало известно, что символизируют цифры номера Aurus, подаренного Ким Чен Ыну.