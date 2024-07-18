Путин повысил Агафонова до главы управления

Президент России Владимир Путин назначил бывшего заместителя главы управления президента по внешней политике Дениса Агафонова главой экспертного управления в составе администрации президента. Об этом сообщает ТАСС.

В 2010–2015 годах Агафонов был участником четвертого потока федеральной программы «Подготовка и переподготовка резерва управленческих кадров».

До этого сообщалось, что новые управления в Администрации президента будут курировать помощники Путина.

28 июня глава государства рассказал выпускникам кадрового резерва РАНХиГС о потребности России в новых управленцах для реализации проектов.

Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «школой губернаторов», была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления.

Ранее Путин образовал в своей администрации пять новых управлений и упразднил одно старое.