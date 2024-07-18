Конституционный суд Грузии принял иск против «закона об иноагентах»

Конституционный суд Грузии принял иск президента страны Саломе Зурабишвили против «закона об иноагентах». Об этом сообщает Telegram-канал Sputnik Грузия.

Дата рассмотрения иска пока не разглашена.

Зурабишвили подала в Конституционный суд Грузии иск против закона об иноагентах 15 июля.

До этого премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал предателем президента страны Зурабишвили.

14 мая парламент Грузии принял закон об иноагентах. За него проголосовали 84 депутата, против — 30 парламентариев, еще 58 воздержались. Президент страны наложила на него вето и назвала его «российским законом», который противоречит конституции и европейским стандартам. Несмотря на резкую критику закона со стороны ЕС и США, парламент Грузии преодолел президентское вето, и закон был принят окончательно.

Ранее в Грузии назвали Запад «врагом страны».