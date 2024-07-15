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Президент Грузии обратилась в суд для отмены закона об иноагентах

Зурабишвили подала в конституционный суд Грузии иск против закона об иноагентах

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Julien de Rosa/AP

Президент Грузии Саломе Зурабишвили впервые обратилась в конституционный суд с иском против закона «о прозрачности иностранного влияния» (аналог российского закона об иноагентах). Об этом сообщил на брифинге парламентский секретарь главы государства Георгий Мсхиладзе, передает телекомпания «ТВ Пирвели».

«Впервые президент Грузии обращается в суд с иском. <...> Указанный закон является неконституционным, он противоречит статье 78 Конституции Грузии. В иске оспаривается также ряд норм закона, нарушающих ряд основных прав, гарантированных конституцией», — сказал Мсхиладзе.

Он подчеркнул, что этим иском президент требует приостановления действия закона и хочет добиться его отмены.

Зурабишвили считает закон, принятый правящей партией «Грузинская мечта», антинациональным и несовместим с конституцией. Она также критиковала партию, называя ее «русской мечтой» из-за их политики.

14 мая парламент Грузии принял закон об иноагентах. За него проголосовали 84 депутата, против — 30 парламентариев, еще 58 воздержались. Президент назвала документ «российским законом» и наложила вето, однако парламент преодолел его.

Ранее в Грузии рассказали, когда закон вступит в силу.

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