Лавров обратился к постпреду США в ООН

Руководитель министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в рамках выступления на заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) по вопросу кризиса на Ближнем Востоке, обратился к постпреду США Линде Томас-Гринфилд. Об этом сообщает РИА Новости.

Лавров поинтересовался у Томас-Гринфилд, не возникло ли у нее ощущение, что она ошиблась комнатой и пришла не на ту дискуссию, которая была объявлена, когда она слушала представителя от Израиля.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что после инцидента во время выступления на Совете Безопасности министра иностранных дел России Сергея Лаврова, у РФ появились сомнения в безопасности штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке.

Российский дипломат выразила опасения в безопасности в здании, указав на покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа как на пример нестабильной ситуации с безопасностью в Соединенных Штатах.

Накануне Сергей Лавров заявил о невыполнении последних решений СБ ООН по Палестине.

Ранее в МИД РФ заявили, что страна поддерживает вступление Палестины в ООН.