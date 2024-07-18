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Спонсор подготовил речь об отставке для Байдена

DB: спонсор подготовил для Байдена речь о выходе из президентской гонки в США

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Tom Brenner/Reuters

Крупный спонсор демократической партии США составил черновик речи для американского президента Джо Байдена, в ходе которой он мог бы сообщить о том, что покидает президентскую гонку и уступает место более молодому кандидату от демократов. Об этом пишет издание Daily Beast со ссылкой на проект речи.

«Издание Daily Beast может сообщить, что «крупный спонсор с Западного побережья» составил черновик основных пунктов «победной речи», которую Байден мог бы произнести перед партией и страной, уходя с поста», - говорится в сообщении.

Среди ключевых моментов предполагаемой речи Байдена об ухода из президентской гонки неназванный спонсор демократической партии отметил такие тезисы, как «наша демократия в опасности», «выборы должны быть выиграны», «большинство американцев хотят видеть на этой должности более молодого человека», в этой связи, сказал бы Байден, «я решил отойти в сторону».

Отмечается, что проект речи еще не поступил в лагерь Байдена, «но уже находится в обращении».

До этого лидер демократической партии в американском сенате Чак Шумер призвал Байдена снять свою кандидатуру с президентских выборов.

Ранее Пелоси прямо сказала Байдену, что у него не получится победить на выборах.

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