Пелоси прямо сказала Байдену, что у него не получится победить на выборах

Экс-спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси в частном порядке сообщала президенту Соединенных Штатов Джо Байдену, что он не сможет победить на выборах. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

«Пелоси в недавнем разговоре с президентом Джо Байденом в частном порядке заявила, что опросы показывают, что президент не сможет победить Дональда Трампа», — говорится в сообщении телеканала.

Ссылаясь на разговор, CNN сообщает, что Байден, по мнению Пелоси, может уничтожить шансы демократов на победу в Палате представителей в ноябре.

В ответ на это утверждение Байден, по данным телеканала, ответил, что он видел результаты недавних социологических опросов. Они, по словам Байдена, показывают, что у действующего президента США есть шансы на победу.

До этого бывший советник Байдена, проректор Университета Пенсильвании Иезекииль Эмануэль заявил, что проблема президента США Джо Байдена — не возраст, а способность функционировать в роли главы государства.

Ранее в США признали, что Байден отрицает реальность.