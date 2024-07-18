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Военный эксперт назвал безумной стратегию морской безопасности Украины

Военэксперт Сивков: стратегия морской безопасности Украины является безумием

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Gleb Garanich/Reuters

Стратегия морской безопасности Украины, подписанная главой государства Владимиром Зеленским, является безумием. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал военный эксперт, доктор военных наук Константин Сивков. Документ, по его словам, нереализуем, поскольку подразумевает дежурство морских патрулей в Азово-Черноморском бассейне.

«Азовское море — внутреннее море России. Украинское руководство же продолжает считать иначе, поэтому и на бумаге они излагают бестолковые мысли. Но это не меняет ситуацию», — подчеркнул Сивков.

Он добавил, что на Украине сегодня нет работоспособной судостроительной промышленности, поэтому противник может делать ставку на производство лишь безэкипажных катеров и закупку кораблей у западных стран.

Эксперт также обратил внимание, что стратегия подразумевает постоянное присутствие сил НАТО в Черном море. Однако, по его словам, реализовать этот пункт не получится, поскольку Турция не пропустит корабли альянса через проливы Босфор и Дарданеллы. Западные страны и сами вряд ли захотят эскалации ради «хотелок» Зеленского, заключил Сивков.

Цель стратегии, которую Зеленский утвердил накануне, — «обеспечение готовности, комплексного и эффективного предотвращения и реагирования на угрозы морской безопасности Украины». Из подписанного документа следует, что она будет распространяться на прибрежные территории страны, а также морские границы страны и «другие районы Мирового океана», где у Киева есть какие-либо интересы.

Также задачами стратегии являются построение Украиной военно-морских сил, обеспечение постоянного присутствия сил НАТО в Черном море, создание с альянсом противоминной коалиции, а также проведение учений, маневров, и совместных со странами-партнерами миссий по безопасности (морских патрулей) в Азово-Черноморском бассейне.

Ранее в Крыму приняли меры безопасности из-за угроз Киева.

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