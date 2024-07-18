«Тайное становится явным»: в Госдуме оценили работу военного США в минобороны Армении

Назначение представителя армии США на работу в министерство обороны Армении — последовательный шаг Еревана для разрыва связей с Москвой. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» выразил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

«Что являлось до сих пор тайным, становится явным. Я уверен, что и до этого заявления правительство Пашиняна сливало все, что касается сотрудничества военного с Россией своим новым партнерам на Западе. Сейчас можно уже это не скрывать, и именно с этим связано появление официального представителя в Минобороны. Угроза для России состоит в том, что действующее правительство Пашиняна предпринимает активные усилия, чтобы переоформить сознание граждан Армении и заставить верить их в то, что Запад им поможет, а Россия — их враг. Хотя прямо это не говорится. Что касается нынешнего слаживания с американцами и с Западом в военной области, то это в рамках этого предательского курса вполне объяснимые последовательные шаги на разрыв связей с Россией, постсоветским пространством и на переход под крыло Запада», — сказал он.

Затулин считает, что России стоит сделать «глубокие выводы» в связи с решением Армении. По его словам, Москва может предупредить о том, что осудит репрессии в отношении протестующих против правительства Пашиняна.

«Сейчас Армения на перепутье. Хотя у Пашиняна сохраняется до 2026 года возможность парламентского большинства, мы знаем о тех протестных движениях в Армении. С нашей стороны [можем] жестко предупредить о том, что желание сидеть на штыках и репрессировать протестующих будет нами осуждено и будет иметь последствия в наших отношениях. Это гораздо важнее, чем просто реагировать словами на очередной чих руководства Армении», — пояснил он.

Затулин считает, что руководство Армении может поставить вопрос о российской 102-й военной базе, расположенной в Гюмри и Ереване.

«Я уверен, что на определенном этапе руководство Армении, если оно будет чувствовать драйв и отсутствие реакции на все предыдущее, обязательно этот вопрос поставит. Даже сомнений в этом нет, потому что господин Пашинян, не будучи никаким премьером, на протяжении всей своей общественной карьеры выступал против нашей базы в Армении, членства в ОДКБ и так далее. Часть его курса уже сегодня стала официальной линией правительства Армении. То же самое касается базы», — заключил он.

До этого заместитель госсекретаря Соединенных Штатов по вопросам гражданской безопасности, демократии и прав человека Узра Зея подтвердила информацию о назначении представителя армии США на работу в минобороны Армении. Политик назвала это решение «желанным процессом».

Узра Зея прибыла с визитом в Армению 13 июля. Она заявляла о намерении США развивать и укреплять сотрудничество с республикой.

Ранее Пашинян заявлял, что Армения готова поднять уровень отношений с Соединенными Штатами до стратегического партнерства между Вашингтоном и Ереваном.