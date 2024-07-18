Фон дер Ляйен рассказала о принципе принятия новых стран в состав ЕС

Вступление государств в Евросоюз всегда будет основано на заслугах претендующих на евроинтеграцию стран. Об этом в программной речи в Страсбурге заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает ТАСС.

«Вступление всегда будет процессом, основанным на заслугах», — подчеркнула она.

При этом в рамках выступления фон дер Ляйен назвала процесс интеграции в ЕС других государств процессом «завершения европейского строительства».

До этого сообщалось, что фон дер Ляйен в случае переизбрания на свой пост на второй срок предложит превратить ЕС в «оборонный союз», а также создать в регионе единую систему ПВО Евросоюза.

При этом фон дер Ляйен также пообещала не сворачивать политику «зеленых», если она будет переизбрана на второй пятилетний срок на посту главы Европейской комиссии.

Ранее в Венгрии пожаловались на работу фон дер Ляйен на посту главы Еврокомиссии.