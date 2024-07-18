Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Венгрии пожаловались на работу Фон дер Ляйен на посту главы Еврокомиссии

Сийярто: Фон дер Ляйен показала очень плохую работу на посту главы Еврокомиссии

close
100%
Valentyn Ogirenko/Reuters

Урсула фон дер Ляйен показала «очень плохую работу» на посту главы Европейской комиссии, при ней Европа потеряла сплоченность. Такое мнение в интервью РИА Новости высказал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

18 июля евродепутаты на пленарной сессии выберут нового главу Еврокомиссии. В 09:00 (10:00 мск) перед депутатами выступит действующая глава ведомства Урсула фон дер Ляйен, которая добивается переизбрания на второй пятилетний срок. Затем последует обсуждение ее кандидатуры депутатами.

Сийярто подчеркнул, что любые выборы должны основываться на достижениях и результатах. По его словам, после прихода к власти Фон дер Ляйен Европа стала гораздо менее конкурентоспособной, чем раньше, менее сплоченной и миролюбивой.

Венгерский дипломат заявил, что нет никаких причин, по которым можно было бы переизбрать Фон дер Ляйен на пост главы ЕК.

До этого газета Politico писала, что депутаты Европарламента (ЕП) потребовали лишить Венгрию права голоса в ЕС после поездок премьера страны Виктора Орбана в Россию и Китай.

Ранее кандидат на пост главы Европарламента призвала добиваться мира на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами