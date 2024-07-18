В Венгрии пожаловались на работу Фон дер Ляйен на посту главы Еврокомиссии

Урсула фон дер Ляйен показала «очень плохую работу» на посту главы Европейской комиссии, при ней Европа потеряла сплоченность. Такое мнение в интервью РИА Новости высказал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

18 июля евродепутаты на пленарной сессии выберут нового главу Еврокомиссии. В 09:00 (10:00 мск) перед депутатами выступит действующая глава ведомства Урсула фон дер Ляйен, которая добивается переизбрания на второй пятилетний срок. Затем последует обсуждение ее кандидатуры депутатами.

Сийярто подчеркнул, что любые выборы должны основываться на достижениях и результатах. По его словам, после прихода к власти Фон дер Ляйен Европа стала гораздо менее конкурентоспособной, чем раньше, менее сплоченной и миролюбивой.

Венгерский дипломат заявил, что нет никаких причин, по которым можно было бы переизбрать Фон дер Ляйен на пост главы ЕК.

До этого газета Politico писала, что депутаты Европарламента (ЕП) потребовали лишить Венгрию права голоса в ЕС после поездок премьера страны Виктора Орбана в Россию и Китай.

Ранее кандидат на пост главы Европарламента призвала добиваться мира на Украине.