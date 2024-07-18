Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МИД России заявили об угрозе от биологической деятельности США

Рябков: РФ обеспокоена биологической деятельностью США вблизи своих границ

close
100%
Global Look Press

Российская сторона на регулярной основе выражает глубокую обеспокоенность из-за военной биологической деятельности, которую проводят при участии США вблизи границ России. Об этом сообщил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков во время выступления на открытии международной конференции «Биоугрозы и патогены. Ответ БРИКС», передает ТАСС.

«Россия регулярно выражает глубокую обеспокоенность в связи с военной биологической деятельностью, проводимой при участии военного ведомства Соединенных Штатов в лабораториях вблизи от российских границ, далеко за пределами территории Америки», — сказал он.

В мае лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин подписали совместное заявление, где, среди прочего, было выдвинуто требование к Соединенным Штатам Америки прекратить военно-биологическую деятельность, угрожающую безопасности других государств и регионов. Пекин и Москва настойчиво призвали к соблюдению Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического и токсинного оружия и об их уничтожении.

Ранее Шойгу заявил о нарастающей военно-биологической деятельности США в Восточной Азии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами