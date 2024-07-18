В МИД России заявили об угрозе от биологической деятельности США

Российская сторона на регулярной основе выражает глубокую обеспокоенность из-за военной биологической деятельности, которую проводят при участии США вблизи границ России. Об этом сообщил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков во время выступления на открытии международной конференции «Биоугрозы и патогены. Ответ БРИКС», передает ТАСС.

«Россия регулярно выражает глубокую обеспокоенность в связи с военной биологической деятельностью, проводимой при участии военного ведомства Соединенных Штатов в лабораториях вблизи от российских границ, далеко за пределами территории Америки», — сказал он.

В мае лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин подписали совместное заявление, где, среди прочего, было выдвинуто требование к Соединенным Штатам Америки прекратить военно-биологическую деятельность, угрожающую безопасности других государств и регионов. Пекин и Москва настойчиво призвали к соблюдению Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического и токсинного оружия и об их уничтожении.

Ранее Шойгу заявил о нарастающей военно-биологической деятельности США в Восточной Азии.