В Британии заявили, что регулярные войска НАТО могут появиться на Украине

Регулярные войска стран НАТО могут появиться на Украине, сейчас там уже находится западный спецназ. Об этом сообщает британская газета The Guardian.

«Силы специального назначения НАТО, которые сейчас находятся на Украине, могут превратиться в регулярные», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что конфликт на Украине уже стал «войной НАТО», поскольку «западные оборонные интересы собираются вокруг нее, как мотыльки вокруг пламени».

При этом, как сообщается в материале, на Западе нет никаких доказательств того, что президент России Владимир Путин «когда-либо стремился к горячей войне со странами Запада».

До этого Дуда заявил, что странам НАТО необходимо увеличить свои войска для войны с Россией. При этом, по его словам, альянс не собирается первым нападать, нужно просто выглядеть «достаточно сильными».

Польский лидер выразил мнение, что можно уже не считать, сколько времени осталось до возможного конфликта, а сразу готовиться. Также он оценил «мирную миссию» премьера Венгрии. Он считает, что Виктор Орбан «просто боится» более масштабного конфликта в Европе. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Польше призвали увеличить количество убежищ из-за «особой ситуации».