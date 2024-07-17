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В Польше призвали увеличить количество убежищ из-за «особой ситуации»

МВД Польши: каждое новое здание должно иметь убежище из-за «особой ситуации»

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Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Польша находится в «особой ситуации», поэтому необходимо, чтобы каждая новая постройка в стране имела в себе убежища. Об этом в эфире телеканала TVN24 заявил глава МВД Польши Томаш Семоняк.

«Мы находимся в особой ситуации, и существует необходимость, чтобы в каждом новом здании… подземный гараж также имел функцию убежища», — подчеркнул он.

До этого президент Польши Анджей Дуда заявил, что победа России в украинском конфликте может привести к войне с НАТО. Он отметил, что Североатлантический альянс уже готовится к возможным боевым действиям с российскими силами.

11 июля стало известно, что НАТО по-прежнему считает Россию главной угрозой для государств альянса. Об этом говорится в итоговой декларации, принятой на саммите организации в Вашингтоне.

Ранее НАТО призвало мир не оказывать помощь России.

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