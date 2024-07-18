Израильский парламент проголосовал против создания палестинского государства

Израильский парламент (кнессет) проголосовал за резолюцию, выражающую противодействие созданию палестинского государства. Об этом сообщает издание Times of Israel.

68 парламентариев выступили за принятие резолюции, которая категорически отвергает идею создания государства Палестина даже в рамках урегулирования конфликта с Израилем, в то время как 9 членов парламента высказались против.

В тексте резолюции отмечается, что кнессет Израиля настоятельно противостоит формированию палестинского государства к западу от Иордании, поскольку такой шаг представляет собой экзистенциальную угрозу для Израиля и его граждан.

Израильские парламентарии также предполагают, что создание палестинского государства может привести к продлению конфликта между двумя странами на неопределенный срок и усилить дестабилизацию в регионе.

28 мая вступило в силу решение Норвегии, Испании и Ирландии о признании Палестины независимым государством. Это первые за 10 лет европейские страны, решившиеся на подобный шаг. Причем Испания признала столицей Палестины Иерусалим. В Израиле действия Осло, Мадрида и Дублина восприняли в штыки, обвинив в попытке подрыва суверенитета страны. Поможет ли это решение в урегулировании израильско-палестинского конфликта и ждать ли новых признаний Палестины — в материале «Газеты.Ru».

Ранее США предложили Израилю ценную помощь в обмен на отказ от вторжения в Рафах.