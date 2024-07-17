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В МИД РФ недовольны уровнем безопасности в штаб-квартире ООН

Захарова заявила о сомнениях в безопасности штаб-квартиры ООН из-за инцидента

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Shannon Stapleton/Reuters

После инцидента во время выступления на Совете Безопасности министра иностранных дел России Сергея Лаврова, у РФ появились сомнения в безопасности штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале.

«Если вы думаете, что в штаб-квартиру ООН прорвались дебоширы, то ошибаетесь. Как оказалось, это были специально приглашенные постпредством Израиля клакеры. Это подтвердили и в Секретариате ООН, назвав дебоширов «гостями израильской делегации», — заявила Захарова, комментируя инцидент.

Российский дипломат выразила опасения в безопасности в здании, указав на покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа как на пример нестабильной ситуации с безопасностью в Соединенных Штатах.

До этого Сергей Лавров заявил о невыполнении последних решений СБ ООН по Палестине.

15 июля глава МИД России прибыл в Нью-Йорк для участия в заседаниях Совета Безопасности ООН, где в качестве председателя Совбеза ООН провел дебаты министерского уровня на тему «Многостороннее сотрудничество в интересах формирования более справедливого, демократического и устойчивого мироустройства».

Ранее в МИД РФ заявили, что страна поддерживает вступление Палестины в ООН.

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