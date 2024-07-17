Россия осудила расширение израильских поселений на Западном берегу

Израиль наращивает строительство незаконных поселений на Западном берегу реки Иордан (одна из двух частей Палестины), которые запрещены требованиями резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

Выступая на открытом заседании по пункту повестки дня «Положение на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос», глава российского дипломатического ведомства заявил, что в регионе и в Восточном Иерусалиме складывается очень тяжелая ситуация в связи с постоянными рейдами израильских военных и агрессией израильских поселенцев.

«Вразрез с требованиями резолюции 2334 СБ ООН Израиль не только не снижает, но и наращивает строительство незаконных поселений», — заявил Лавров.

До этого израильский спецназ провел уникальную операцию в больнице «Иван Сина» в Дженине на Западном берегу реки Иордан, переодевшись в медицинских работников.

Ранее МИД Палестины призвал признать «террористами» израильских поселенцев.