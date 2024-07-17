Европарламент официально осудил встречу Орбана с Путиным

Европарламент выступил с официальным осуждением рабочей поездки премьера Венгрии Виктора Орбана в Москву и его встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом говорится в резолюции, опубликованной на сайте Европарламента.

«Парламент осуждает недавний визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в РФ, который не представлял Европейский союз и являлся вопиющим нарушением договоров и общей внешней политики Евросоюза», — отмечается в публикации.

Европарламент утверждает, что Будапешт должен понести последствия за эти действия. В резолюции миротворческие усилия Орбана называются неуместными.

17 июля глава Европейского совета Шарль Мишель отверг мирные предложения премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, отметив, что переговоры не могут проводиться без Киева.

15 июля газета Bild писала, что Виктор Орбан в письме к Мишелю призвал к возобновлению дипломатических отношений с Россией, а также переговорам с Китаем по мирной конференции для разрешения конфликта на Украине.

В письме Орбан дал краткую оценку своих бесед с лидерами Украины Владимиром Зеленским, России Владимиром Путиным, Китая Си Цзиньпином, Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и экс-президентом США Дональдом Трампом, а также представил некоторые предложения на рассмотрение. Орбан полагает, что в ближайшее время интенсивность конфликта на Украине сильно вырастет.

Ранее глава МИД Венгрии рассказал об угрозах в адрес Будапешта со стороны ЕС.