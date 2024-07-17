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Германия может перебросить до сотен тысяч военных к границе с РФ

Newsweek: ФРГ может направить сотни тысяч военных к границе с РФ в случае войны

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Filmbildfabrik/Shutterstock/FOTODOM

В случае начала войны НАТО с РФ ФРГ может перебросить сотни тысяч военных к границе с Россией. О существовании подобного плана бундесвера сообщило издание Newsweek.

«Секретный «Оперативный план Германия» непрерывно продолжают разрабатывать и обновлять под юрисдикцией командования вооруженных сил страны», — сообщили в немецком командовании.

Численность бундесвера составляет около 180 тыс. человек. К границе РФ могут быть переброшены не только немецкие солдаты, но и бойцы остальных стран НАТО. При этом непосредственно две страны не граничат, поэтому речь, по всей видимости, идет о границе РФ со странами НАТО.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого Литва и Польша провели учения по обороне Сувалкского коридора от России.

Сувалкский коридор — это сухопутный коридор протяженностью около 64 км, который расположен на границе Польши и Литвы. Этот «коридор» примыкает к Калининградской области России и Гродненской области Белоруссии. На Западе опасаются его перекрытия ВС РФ с целью изоляции Литвы от партнеров по НАТО.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что размещение ракет США в ФРГ не приведет к эскалации с РФ.

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