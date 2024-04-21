Литва и Польша тренируются «защищать» Сувалкский коридор

Литва и Польша начали учения по обороне Сувалкского коридора от России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на командование Литвы.

В совместных учениях двух стран НАТО принимают участие 1,5 тыс. военных, в том числе из состава мотопехотной бригады «Жемайтия», а также около 200 единиц военной техники. Кроме того, в учениях участвуют служащие вооруженных сил США и Португалии. Учения будут длиться шесть дней — с 21 по 26 апреля.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

В августе 2023 года министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил о наращивании присутствия в районе Сувалкского коридора.

По его словам, Сувалкский коридор и Брестские ворота — это «чувствительные точки», поэтому Польша расширяет дислоцированные там подразделения.

Сувалкский коридор — это сухопутный коридор протяженностью около 64 км, который расположен на границе Польши и Литвы. Этот «коридор» примыкает к Калининградской области России и Гродненской области Белоруссии. На Западе опасаются его перекрытия ВС с РФ с целью изоляции Литвы от партнеров по НАТО.

Ранее западные СМИ писали, что уязвимость НАТО перед Россией в Сувалкском коридоре мешает США отправить оружие ВСУ.