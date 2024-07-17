Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Карл III заявил, что Британия поможет Украине на ее пути в НАТО

Карл III: Британия постарается сыграть ведущую роль на пути Украины в НАТО

close
100%
Kirsty Wigglesworth/Pool/AP

Великобритания при лейбористском правительстве останется приверженной ценностям НАТО и будет стремиться сыграть ведущую роль в предоставлении Украине «ясного пути» к членству в Североатлантическом альянсе. Об этом заявил король Великобритании Карл III в тронной речи на церемонии открытия сессии парламента нового созыва, его слова передает Sky News.

«Король также изложил подход лейбористского правительства к международным вопросам, заявив, что его приверженность НАТО останется «непоколебимой» и что оно «постарается сыграть ведущую роль» в предоставлении Украине ясного пути» к членству в альянсе», — говорится в сообщении телеканала.

До этого депутат Верховной рады Александр Дубинский сравнил процесс вступления Украины в НАТО с колонизацией Марса.

15 июля президент страны Владимир Зеленский заявил, что по итогам саммита НАТО в Вашингтоне Украина «получила максимум» возможного. По его словам, по окончании боевых действий в рамках конфликта с Россией Украина быстро получит приглашение на вступление в альянс.

Ранее в Британии рассказали о препятствиях для Украины на пути в НАТО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами