Карл III заявил, что Британия поможет Украине на ее пути в НАТО

Великобритания при лейбористском правительстве останется приверженной ценностям НАТО и будет стремиться сыграть ведущую роль в предоставлении Украине «ясного пути» к членству в Североатлантическом альянсе. Об этом заявил король Великобритании Карл III в тронной речи на церемонии открытия сессии парламента нового созыва, его слова передает Sky News.

«Король также изложил подход лейбористского правительства к международным вопросам, заявив, что его приверженность НАТО останется «непоколебимой» и что оно «постарается сыграть ведущую роль» в предоставлении Украине ясного пути» к членству в альянсе», — говорится в сообщении телеканала.

До этого депутат Верховной рады Александр Дубинский сравнил процесс вступления Украины в НАТО с колонизацией Марса.

15 июля президент страны Владимир Зеленский заявил, что по итогам саммита НАТО в Вашингтоне Украина «получила максимум» возможного. По его словам, по окончании боевых действий в рамках конфликта с Россией Украина быстро получит приглашение на вступление в альянс.

Ранее в Британии рассказали о препятствиях для Украины на пути в НАТО.