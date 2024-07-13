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В Британии рассказали о препятствиях для Украины на пути в НАТО

Economist: саммит НАТО показал препятствия для Украины на пути к членству

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Украина на саммите НАТО в Вашингтоне столкнулась с рядом препятствий на пути к членству в альянсе. Об этом пишет журнал Economist.

«Обещания НАТО относительно будущего Украины были ослаблены оговорками, например, требованием о проведении дальнейших «демократических реформ, экономических реформ и реформ в области безопасности», — говорится в сообщении издания.

При этом отмечается, что Украина будет приглашена в альянс только «при согласии союзников и выполнении условий», а «крупнейший союзник» Киева США относятся скептически к интеграции страны в военно-политический альянс.

Президент США Джо Байден в своей вступительной речи на саммите вообще не упомянул о членстве Украины в НАТО.

До этого глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявлял, что саммит НАТО в США не принес никакого стратегического прорыва для альянса.

Ранее КНДР решительно осудила декларацию саммита НАТО.

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