Матвиенко рассказала, что ее пытались обмануть мошенники

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе пленарного заседания заявила, что мошенники много раз пытались ее обмануть, но все их попытки оказались безуспешными. Ее слова передает РИА Новости.

«Мошенникам пока не удалось меня обмануть, попыток было много», — сказала она.

При этом спикер отметила, что не считает себя абсолютно финансово грамотным человеком. Она призвала повышать осведомленность населения в этой сфере еще с детского возраста.

«Начинать это надо со школы. Будут дети предупреждены, финансово образованны. Они и родителей своих уберегут», — подчеркнула Матвиенко.

До этого мошенники обманули бывшего заместителя губернатора Ханты-Мансийского автономного округа 66-летнего Александра Кима на 22 млн руб. после того, как убедили его в том, что он спонсирует Вооруженные силы Украины (ВСУ).

28 мая сообщалось, что профессор НИИ из Петербурга отправил деньги мошенникам, которые представились сотрудниками Росфинмониторинга и ФСБ. Средства мужчины якобы нужно было обезопасить, для этого его убедили перейти по ссылке в мессенджер. Россиянин перешел по ссылке, после чего с его карты списались 269 тыс. руб.

Ранее стало известно, что пенсионерка из Карелии лишилась квартиры после телефонного звонка.