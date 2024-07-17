Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Байден уступает Трампу в 14 ключевых штатах

CNN: Байден уступает Трампу в 14 ключевых штатах перед выборами

close
100%
Brian Snyder/Reuters

Президент США Джо Байден уступает позиции своему оппоненту Дональду Трампу в 14 ключевых штатах в преддверии выборов в США. Об этом сообщает CNN.

«Джо Байден уступает позиции бывшему президенту Дональду Трампу в 14 ключевых штатах, включая пять, в которых Байден победил Трампа в 2020 году: Аризону, Джорджию, Мичиган, Пенсильванию и Висконсин», — говорится в сообщении телеканала.

Кроме того, позиции Байдена пошатнулись в Колорадо, Миннесоте, Мэне, Нью-Мексико, Вирджинии и Нью-Гемпшире.

До этого бывший советник Байдена, проректор Университета Пенсильвании Иезекииль Эмануэль заявил, что проблема президента США— не возраст, а способность функционировать в роли главы государства.

Ранее в России заявили, что покушение на Трампа сделало его «героем и мучеником».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами