Байден уступает Трампу в 14 ключевых штатах

Президент США Джо Байден уступает позиции своему оппоненту Дональду Трампу в 14 ключевых штатах в преддверии выборов в США. Об этом сообщает CNN.

«Джо Байден уступает позиции бывшему президенту Дональду Трампу в 14 ключевых штатах, включая пять, в которых Байден победил Трампа в 2020 году: Аризону, Джорджию, Мичиган, Пенсильванию и Висконсин», — говорится в сообщении телеканала.

Кроме того, позиции Байдена пошатнулись в Колорадо, Миннесоте, Мэне, Нью-Мексико, Вирджинии и Нью-Гемпшире.

До этого бывший советник Байдена, проректор Университета Пенсильвании Иезекииль Эмануэль заявил, что проблема президента США— не возраст, а способность функционировать в роли главы государства.

Ранее в России заявили, что покушение на Трампа сделало его «героем и мучеником».