В России заявили, что покушение на Трампа сделало его «героем и мучеником»

Неудачное покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа сделало его «героем и мучеником» для многих американцев. Об этом 360.ru заявил американист Малек Дудаков.

По его мнению, после этого инцидента рейтинги экс-президента США подрастут. При этом его службам придется переработать систему безопасности, чтобы исключить вероятность повторного покушения, предположил эксперт. Он также отметил, что в таких условиях нынешнему президенту страны Джо Байдену будет сложнее упрекать Трампа в том, что он пытается подорвать демократию.

«Сторонники Трампа обвиняют демократов в формировании атмосферы ненависти в США, которая привела к появлению снайперов-преступников. Теперь Байдену будет сложнее разводить демагогию на пустом месте и называть Трампа угрозой демократии. Мы уже видим, что Байден приостановил выпуск роликов с критикой Трампа и призвал США к единству», — добавил Дудаков.

Покушение на Дональда Трампа произошло во время предвыборного митинга в Пенсильвании. Политик выжил и успел вскинуть кулак на радость толпы своих сторонников и СМИ. Нападение вызвало волну осуждения со стороны различных мировых лидеров и внутри США. Чем обернется провальная попытка покушения на лидера президентской гонки — в материале «Газеты.Ru».

Ранее США заявили, что после покушения Трамп стал несокрушимым.