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В Кремле прокомментировали слова Трампа о взаимодействии с Путиным

Песков: при Трампе особо ничего хорошего для России не делалось, но был диалог

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Reuters/РИА Новости/AP

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга ответил на вопрос о том, разделяют ли в Кремле мнение экс-главы США Дональда Трампа о том, что он «хорошо ладил» с российским лидером Владимиром Путиным.

По словам представителя Кремля, при Трампе особо ничего хорошего для России не делалось, также вводились ограничения, однако при этом был диалог, что можно отнести к положительным элементам.

В интервью агентству Bloomberg экс-президент США заявлял, что он «хорошо ладил» с Путиным, и тогда обеим странам «не угрожала война». Он также отметил, что председатель КНР Си Цзиньпин был для него «очень хорошим другом до пандемии COVID-19.

В этом же интервью Трамп отмечал, что не является сторонником санкций.

До этого газета Financial Times со ссылкой на письмо премьера Венгрии Виктора Орбана главе Евросовета Шарлю Мишелю писала, что Трамп в случае своей победы на выборах в ноябре сразу потребует провести мирные переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

Ранее помощник Трампа предложил план по урегулированию украинского кризиса.

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