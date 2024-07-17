Глава минобороны Польши объявил о спецоперации на границе с Белоруссией

Польша с 1 августа начнет спецоперацию по защите границы с Белоруссией, в ней примут участие до 17 тысяч военнослужащих ВС Польши. Об этом в ходе пресс-конференции заявил глава польского минобороны Владислав Косиняк-Камыш. Его слова передает РИА Новости.

«Будет одна миссия «Безопасное Подляское», в которой будут принимать участие до 17 тысяч солдат», — подчеркнул он, отметив, что это произойдет по итогам завершения миссий по охране границы и специальных тренировок, связанных с ее защитой.

Косиняк-Камыш добавил, что Варшава готова выделить дополнительные силы, если этого потребует ситуация.

До этого сообщалось, что Польша планирует укрепить и модернизировать заграждение на границе с Белоруссией. На то, чтобы барьер стал эффективным и непроходимым для нелегалов, выделят €350 млн. Польские власти опасаются повторения миграционного кризиса 2021 года.

При этом премьер Польши Дональд Туск надеется, что к финансированию работ подключится Евросоюз, потому что «это внешняя граница не только Польши».

Ранее в Польше ответили на вопрос об укреплении границы с Россией.