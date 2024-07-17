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Иран намерен добиваться суда над виновными в ликвидации генерала Сулеймани

И.о. главы МИД Ирана Кани: Тегеран ждет суда над виновными в убийстве Сулеймани

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Vahid Salemi/AP

Иран намерен обратиться к правовым и судебным процедурам на национальном и международном уровнях с целью привлечь к ответственности тех, кто причастен к ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани. Так прокомментировал в интервью CNN исполняющий обязанности главы МИД Ирана Али Багери Кани данные о якобы подготовке Тегераном ликвидации экс-президента США Дональда Трампа.

Как отмечается в сообщении CNN, ведущий в интервью «пытался надавить» на Кани по поводу предполагаемого иранского заговора с целью ликвидации Трампа.

«Я ясно сказал вам, что мы обратимся к правовым и судебным процедурам на национальном и международном уровнях, чтобы привлечь к ответственности виновных и военных советников, совершивших (ликвидацию Сулеймани. – прим. ред.)», — ответил Кани.

До этого американская разведка на фоне сообщений о якобы разработке Ираном планов ликвидации экс-президента США Дональда Трампа заявила, что в ближайшие недели на него могут быть совершены новые покушения.

Газета Politico сообщала, что американские спецслужбы получают все больше доказательств якобы причастности Ирана к разработке планов по покушению на Трампа. Отмечалось, что Тегеран якобы может осуществить соответствующие намерения в преддверии выборов в США в ноябре.

Издание напоминало, что Иран в течение многих лет рассматривает план, как отомстить Трампу за ликвидацию высокопоставленного иранского генерала Касема Сулеймани в 2020 году.

Ранее немецкая радиостанция уволила сотрудника за пост о покушении на Трампа.

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