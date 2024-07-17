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Немецкая радиостанция уволила сотрудника за пост о покушении на Трампа

Радиостанция RBB уволила своего сотрудника за пост о покушении на Трампа

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Brendan McDermid/Reuters

Немецкая радиостанция RBB приняла решение уволить комика Себастьяна Хотца и приостановить его передачу из-за поста в социальной сети X, где он выразил одобрение к покушению на кандидата в президенты США Дональда Трампа. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-релиз RBB.

«RBB приняла решение прекратить сотрудничество с Себастьяном Хотцем, известным под псевдонимом «Эль Хотцо», до дальнейшего уведомления. Он больше не будет вести передачу Theoretisch cool», — говорится в сообщении компании.

Директор программ радиостанции Катрин Гюнтер подчеркнула, что высказывания Хотца не соответствуют ценностям, которых придерживается радиостанция.

«Именно поэтому мы приняли решение о мгновенном прекращении сотрудничества и уведомили автора об этом», — добавила она.

Журнал Bild написал, что сотрудник немецкой телерадиокомпании ARD, комик Себастьян Хотц, вызвал негодование в сети, описав возможный печальный исход стрельбы по кандидату в президенты США Дональду Трампа как фантастический. Хотц выразил свои мысли в соцсети X, заявив: «Я считаю совершенно фантастическим, когда умирают фашисты». Этот пост вызвал негодование у пользователей соцсетей. Впоследствии комик удалил запись, но затем опубликовал новое сообщение, в котором заявил, что «никто никого не принуждает соболезновать фашистам».

Покушение на Трампа произошло 13 июля на предвыборном митинге в городе Батлер в Пенсильвании. Пуля задела ухо бывшего президента, его жизнь была вне опасности. Нападавший, 20-летний Томас Мэтью Крукс, был ликвидирован. Мотивы преступника пока неизвестны.

Ранее американская разведка заявила, что Иран хочет ликвидировать Трампа.

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