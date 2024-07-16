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Помощник Трампа предложил план по урегулированию украинского кризиса

Помощник Трампа призвал создать автономные регионы на Украине

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Evan Vucci/AP

Помощник бывшего американского президента Дональда Трампа Ричард Гренелл предложил создать на территории Украины автономные зоны. Об этом пишет Bloomberg.

По словам экс-дипломата, реализация этой инициативы поможет Киеву добиться мира. Украина сможет сохранить свою территориальную целостность, просто ее регионы получат новый статус, считает помощник Трампа.

«Автономные области могут означать многое для многих людей, нужно проработать эти детали», — добавил Гренелл.

Он также высказался о возможном принятии Украины в состав НАТО. По мнению Гренелла, Североатлантическому альянсу не стоит принимать соответствующее решение.

16 июля украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что не боится переизбрания Дональда Трампа на пост президента США. В случае победы бывшего главы государства на выборах в ноябре 2024 года Киев продолжит работать с Вашингтоном и будет полагаться в этом процессе на двухпартийную поддержку. В том числе речь идет о его «мощных» отношениях с Республиканской партией, подчеркнул Зеленский.

Ранее в Республиканской партии оценили готовность Трампа к переговорам по украинскому кризису.

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