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В МИД РФ рассказали, что Запад изучает возможности для переговоров с Россией

Захарова: Запад изучает новые возможности для переговоров с РФ

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Западные страны на полях заседаний Совбеза ООН изучают новые возможности по организации переговоров в целях урегулирования украинского кризиса. Об этом в эфире радио Sputnik заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Они безусловно зондируют почву», — подчеркнула она, отметив, что в Нью-Йорке, где состоялось заседание Совета Безопасности ООН, с главой МИД РФ Сергеем Лавровым встречались не только представители Кувейта, Бахрейна, Ирана, Венгрии, но и глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис. При этом встреча прошла по желанию швейцарской стороны.

До этого Лавров на встрече с главой МИД Швейцарии заявил, что Москва учтет отход Берна от принципа нейтралитета.

16 июля Сергей Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке. Здесь прошло заседание Совета безопасности ООН, на котором пройдут открытые дебаты, посвященные многостороннему сотрудничеству, а в среду состоится дискуссия о ситуации на Ближнем Востоке. Лавров примет участие в обоих диспутах в качестве председателя заседания.

Ранее Лавров отметил «красочное» выступление постпреда США в Совбезе ООН.

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