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Лавров отметил «красочное» выступление постпреда США в Совбезе ООН

Лавров на заседании СБ ООН поблагодарил постпреда США за красочное выступление

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МИД РФ/РИА Новости

Глава МИД России Сергей Лавров назвал «красочным» выступление постпреда Соединенных Штатов Линды Томас-Гринфилд в ходе заседания Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН). Слова Лаврова передает ТАСС.

Американский постпред повторила утверждения администрации США об украинском конфликте, которые неоднократно опровергала российская сторона.

«Благодарю представителя США за красочное выступление», — заявил Лавров.

До этого Томас-Гринфилд заявила, что конференция по Украине, которая прошла в швейцарском Бюргенштоке, не была мирными переговорами.

16 июля Сергей Лавров прибыл в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Здесь состоится заседание Совета безопасности ООН, на котором пройдут открытые дебаты, посвященные многостороннему сотрудничеству, а в среду состоится дискуссия о ситуации на Ближнем Востоке. Лавров примет участие в обоих диспутах в качестве председателя заседания.

Ранее Лавров сообщил, что США призывают готовиться к затяжным войнам.

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