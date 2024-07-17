Глава МИД Венгрии рассказал об угрозах в адрес Будапешта со стороны ЕС

Угрозы и шантаж со стороны руководства Евросоюза не заставят Венгрию прекратить мирную миссию по урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, слова которого передает РИА Новости.

По словам политика, все провоенные политики ЕС «выскочили» сразу после начала мирной миссии Будапешта. Он заявил, что европейские лидеры угрожали Венгрии бойкотом, отказом от переговоров друг с другом и игнорированием. Сийярто дал понять, что Венгрия не остановит свою мирную миссию, подчеркнув, что Будапешт и так находится под финансовыми санкциями Евросоюза, поэтому он не понимает, как европейские лидеры могут угрожать им больше, чем сейчас.

До этого стало известно, что глава Европейского совета Шарль Мишель отверг мирные предложения премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, отметив, что переговоры не могут проводиться без Киева.

15 июля газета Bild писала, что Виктор Орбан в письме к Мишелю призвал к возобновлению дипломатических отношений с Россией, а также переговорам с Китаем по мирной конференции для разрешения конфликта на Украине. В письме Орбан дал краткую оценку своих бесед с лидерами Украины Владимиром Зеленским, России Владимиром Путиным, Китая Си Цзиньпином, Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и экс-президентом США Дональдом Трампом, а также представил некоторые предложения на рассмотрение. Орбан полагает, что в ближайшее время интенсивность конфликта на Украине сильно вырастет.

Ранее в Венгрии заявили об отсутствии военного решения конфликта на Украине.