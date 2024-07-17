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Евросовет отверг мирные предложения Орбана по Украине

Reuters: глава Евросовета Мишель отверг мирный план Орбана по Украине

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Leah Millis/Reuters

Глава Европейского совета Шарль Мишель отверг мирные предложения премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, отметив, что переговоры не могут проводиться без Киева. Об этом глава Евросовета написал в ответном письме Орбану, передает Reuters.

Также Мишель сообщил, что политика Евросоюза, заключающаяся в наращивании поставок оружия Украине, якобы не является политикой войны, а совершенно наоборот. Он отметил, что ЕС настаивает на выводе российских войск с Украины.

15 июля газета Bild писала, что Виктор Орбан в письме к Мишелю призвал к возобновлению дипломатических отношений с Россией, а также переговорам с Китаем по мирной конференции для разрешения конфликта на Украине. В письме Орбан дал краткую оценку своих бесед с лидерами Украины Владимиром Зеленским, России Владимиром Путиным, Китая Си Цзиньпином, Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и экс-президентом США Дональдом Трампом, а также представил некоторые предложения на рассмотрение. Орбан полагает, что в ближайшее время интенсивность конфликта на Украине сильно вырастет.

Ранее стали известны намерения Дональда Трампа по Украине в случае победы на выборах.

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