Евросовет отверг мирные предложения Орбана по Украине

Глава Европейского совета Шарль Мишель отверг мирные предложения премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, отметив, что переговоры не могут проводиться без Киева. Об этом глава Евросовета написал в ответном письме Орбану, передает Reuters.

Также Мишель сообщил, что политика Евросоюза, заключающаяся в наращивании поставок оружия Украине, якобы не является политикой войны, а совершенно наоборот. Он отметил, что ЕС настаивает на выводе российских войск с Украины.

15 июля газета Bild писала, что Виктор Орбан в письме к Мишелю призвал к возобновлению дипломатических отношений с Россией, а также переговорам с Китаем по мирной конференции для разрешения конфликта на Украине. В письме Орбан дал краткую оценку своих бесед с лидерами Украины Владимиром Зеленским, России Владимиром Путиным, Китая Си Цзиньпином, Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и экс-президентом США Дональдом Трампом, а также представил некоторые предложения на рассмотрение. Орбан полагает, что в ближайшее время интенсивность конфликта на Украине сильно вырастет.

Ранее стали известны намерения Дональда Трампа по Украине в случае победы на выборах.