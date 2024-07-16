В Венгрии заявили об отсутствии военного решения конфликта на Украине

Последние два с половиной года показали, что военного решения украинского конфликта нет. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, слова которого передает ТАСС.

«Если нет решения на поле боя, то решение можно найти только за столом переговоров», — уточнил политик.

До этого Сийярто заявил, что обстановка в зоне украинского кризиса складывается не в пользу США и Европейского союза (ЕС). Он подчеркнул, что на Украине как можно скорее должен быть установлен режим прекращения огня, чтобы стартовали мирные переговоры.

Днем 16 июля газета The New York Times писала, что Украина планирует завершить вооруженный конфликт с Россией переговорами. По словам журналистов, пока на Украине идет конфликт, ее власти разрабатывают план прекращения боевых действий путем переговоров. Авторы статьи отметили, что на это указывают слова украинского президента Владимира Зеленского, который 15 июля заявил о необходимости присутствия представителей РФ на следующем мирном саммите.

Ранее в Грузии заявили, что боевые действия на Украине завершатся в следующем году.