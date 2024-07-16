Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Венгрии заявили об отсутствии военного решения конфликта на Украине

Сийярто: последние годы показали, что военного решения украинского кризиса нет

close
100%
Global Look Press

Последние два с половиной года показали, что военного решения украинского конфликта нет. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, слова которого передает ТАСС.

«Если нет решения на поле боя, то решение можно найти только за столом переговоров», — уточнил политик.

До этого Сийярто заявил, что обстановка в зоне украинского кризиса складывается не в пользу США и Европейского союза (ЕС). Он подчеркнул, что на Украине как можно скорее должен быть установлен режим прекращения огня, чтобы стартовали мирные переговоры.

Днем 16 июля газета The New York Times писала, что Украина планирует завершить вооруженный конфликт с Россией переговорами. По словам журналистов, пока на Украине идет конфликт, ее власти разрабатывают план прекращения боевых действий путем переговоров. Авторы статьи отметили, что на это указывают слова украинского президента Владимира Зеленского, который 15 июля заявил о необходимости присутствия представителей РФ на следующем мирном саммите.

Ранее в Грузии заявили, что боевые действия на Украине завершатся в следующем году.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами