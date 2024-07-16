Политолог: Индия не воспринимает руководство Украины всерьез

Индия никогда не воспринимала киевскую верхушку всерьез. Об этом в беседе с RT заявил политолог Иван Мезюхо, комментируя сообщения СМИ о том, что посла Украины вызвали в индийский МИД после высказывания Владимира Зеленского о визите премьер-министра Нарендры Моди в Россию.

«Индия выбрала свою стратегию во внешней политике, и, согласно этой стратегии, Нарендра Моди поддерживает очень близкие контакты с Владимиром Путиным. И конечно, его последний визит в Россию свидетельствует о том, что Индия не собирается стрелять себе в ногу», — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что никакие комментарии украинского лидера не повлияют на внешнеполитический курс Индии.

15 июля МИД Индии вызвал посла Украины после слов Зеленского, назвавшего визит Моди в Россию «ударом по мирным усилиям». После данного инцидента Нью-Дели также отложил заседание индийско-украинской рабочей группы по культурным связям, что «явно указывает на недовольство» республики. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что товарооборот России и Индии рекордно вырос.