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Захарова ответила на вопрос, снимет ли Москва санкции с Вэнса

Захарова заявила, что вопрос снятия санкций с Джей Ди Вэнса не стоит на повестке МИД РФ

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Brian Snyder/Reuters

Вопрос снятия санкций с американского сенатора Джей Ди Вэнса не стоит на повестке МИД РФ. Об этом «Газете.Ru» заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова. Накануне Дональд Трамп объявил Вэнса своим кандитатом на пост вице-президента. С 2023 года сенатор находится в санкционном списке России.

«Этот вопрос не на повестке», — ответила Захарова на вопрос о том, планирует ли Москва снять санкции с Вэнса в случае победы Трампа на выборах президента США.

15 июля на национальном съезде Республиканской партии Дональд Трамп был официально выдвинут кандидатом в президенты. Кандидатом в вице-президенты США от Республиканской партии стал сенатор от Огайо Джей Ди Вэнс.

В мае 2023 года МИД России запретил въезд в страну 500 гражданам США «в ответ на регулярно вводимые администрацией Джо Байдена антироссийские санкции». В санкционном списке оказался и Вэнс.

Политик был избран в Сенат в 2022 году. В настоящее время он работает советником Трампа, хотя раньше был одним из самых яростных его критиков в рядах Республиканской партии. Вэнс объяснял свой переход тем, что Трамп был «великим президентом».

Ранее Дональд Трамп рассказал о своем ухе после покушения.

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