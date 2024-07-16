Лавров: необходимо устранить первопричины кризиса в Европе

Дипломатическое урегулирование конфликта на Украине должно включать снятие с России угроз, исходящих с западного направления. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.

Лавров во время своего выступления в ходе заседания Совета Безопасности ООН по многостороннему сотрудничеству в интересах формирования более справедливого, демократического и устойчивого мироустройства предложил ряд шагов, направленных на восстановление доверия и стабилизацию международной обстановки. Для этого необходимо устранить раз и навсегда первопричины разразившегося кризиса в Европе, сказал он, отметив, что условия установления устойчивого мира на Украине были изложены российским президентом Владимиром Путиным.

«Политико-дипломатическое урегулирование должно сопровождаться конкретными шагами по снятию угроз Российской Федерации, исходящих с западного, евроатлантического направления», — подчеркнул глава российского МИД.

Он добавил, что российская сторона готова к поиску баланса интересов на Евразийском континенте.

До этого в Госдепе заявили, что США не готовы комментировать возможность встреч с представителями РФ в ходе визита Лаврова в ООН. Причиной нежелания сообщать о возможных встречах стала приватность обсуждений.

Ранее политолог объяснил, зачем Лавров прибыл на заседание Совбеза ООН.