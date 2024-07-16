Медведчук направил Трампу письмо после покушения

Руководитель движения «Другая Украина», бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук направил кандидату в президенты США Дональду Трампу письмо, в котором заявил о возможном украинском следе в покушении на экс-президента Соединенных Штатов. Текст письма опубликован на сайте «Другой Украины».

Как отметил политик, Трамп в своих предвыборных заявлениях неоднократно высказывал намерение достичь мира на Украине. По словам Медведчука, мир на Украине «означает потерю власти нацистским режимом» Владимира Зеленского, а также его «американскими кураторами» из администрации президента США Джо Байдена.

Лидер «Другой Украины» утверждает, что «именно из-за этого» Трамп стал «личным врагом» Зеленского, который «не остановится ни перед чем для того, чтобы помешать» кандидату от Республиканской партии победить на президентских выборах.

«Думаю, что в деле о покушении на вас появится украинский след», — сказал он.

Также Медведчук напомнил о том, что незадолго до того, как произошла стрельба на предвыборном митинге Трампа, глава украинской военной разведки Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) заявлял о попытках украинской стороны осуществить покушение на президента РФ Владимира Путина.

Кроме того, по его словам, несколькими днями ранее руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак «пообещал уничтожать украинцев, выступающих за мир с Россией».

Покушение на Дональда Трампа произошло вечером 13 июля. В политика выстрелили несколько раз. После стрельбы он был уведен со сцены с окровавленным ухом и госпитализирован. После оказания помощи Трампа выписали из больницы.

Стрелявшего ликвидировали и опознали. По данным ФБР, им является 20-летний уроженец Пенсильвании Томас Мэтью Крукс. По информации источников New York Post, молодой человек открыл огонь с крыши производственного предприятия примерно в 120 метрах от сцены, на которой выступал Трамп.

Ранее Трамп рассказал о своем ухе после покушения.