Австрия призвала «дать отпор» Орбану

Канцлер Австрии Карл Нехаммер не поддержал бойкот в отношении венгерского председательства в Совете ЕС. Вместо этого в своем аккаунте в соцсети X он предложил «дать отпор Орбану за его несогласованное поведение».

«Министры «Народной партии» будут продолжать участвовать в советах и заседаниях, вопросов для решения достаточно», — написал австрийский канцлер.

До этого стало известно, что премьер-министру Венгрии Виктору Орбану не дадут выступить на открывающейся на следующей неделе первой пленарной сессии Европарламента нового созыва.

Кроме того, финское издание Helsingin Sanomat заявляло о намерениях Швеции и Финляндии бойкотировать министерские встречи Европейского союза, проводимые в Венгрии из-за недавнего визита Орбана в Москву.

Виктор Орбан 5 июля посетил Москву, где встретился с президентом России Владимиром Путиным. Визит политика состоялся после поездки в Киев, во время которой он провел переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским. Сразу посещения России и Украины венгерский лидер посетил Китай. После беседы с Путиным и Зеленским Орбан признал, что позиции Киева и Москвы сильно далеки друг от друга. Несмотря на это, премьер Венгрии пообещал продолжать миротворческие усилия.

Ранее в Китае заявили о ярости Брюсселя из-за визита Орбана в РФ и КНР.