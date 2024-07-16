Политолог: урегулирование конфликта на Украине зависит не от Орбана

Политолог Владимир Корнилов в беседе с газетой «Взгляд» дал оценку письму премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, адресованному главе Европейского совета Шарлю Мишелю, в котором политик призвал возобновить дипломатические отношения с Россией. По мнению эксперта, усилия главы венгерского кабмина направлены в будущее, а именно на президентские выборы в США, в ходе которых победу может одержать Дональд Трамп.

Политолог также напомнил, что поддержку Орбану высказывают Россия и Китай. При этом Москва считает завершение конфликта на Украине через посредников маловероятным.

«Другое дело, что урегулирование противостояния будет зависеть вовсе не от Орбана, Трампа или кого бы то ни было еще. Не нужно испытывать никаких иллюзий — мир на эту землю несет русский солдат», — подчеркнул Корнилов.

Накануне стало известно, что Орбан отправил лидерам стран Евросоюза предложения по урегулированию украинского кризиса по итогам миссии в Россию, Китай и США. Отмечалось, что Будапешт реалистично оценивает сложившуюся ситуацию на Украине. План основан на реальных целях по стабилизации положения.

5 июля Орбан посетил Москву, где встретился с президентом России Владимиром Путиным. Визит политика состоялся после поездки в Киев, во время которой он провел переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским. Затем венгерский премьер нанес визиты в Китай и США.

Ранее политолог назвал основную цель «мирной миссии» Орбана.