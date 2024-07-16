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В России допустили восстановление отношений с Европой

Депутат Госдумы Чепа заявил, что восстановление отношений с Европой нужно

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Восстановление отношений между Россией и Европой по всем направлениям сотрудничества возможно и нужно. Об этом в комментарии «Ленте.ру» заявил депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Все возможно. Мы никогда не хлопали дверьми, всегда были готовы к сотрудничеству. Наши усилия в этом направлении оставались без результата, но если мы увидим изменение отношения, стремление к сотрудничеству, то, естественно, это поддержим», — заявил депутат.

По его словам, многие европейские политики понимают значимость восстановления отношений с Москвой. Без страны, занимающей половину европейской территории, многие вопросы решать будет непросто. Кроме того, важны и культурная, социальная, спортивная, экономическая стороны сотрудничества, добавил Чепа.

5 июля президент России Владимир Путин заявил, что обсудил с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном состояние отношений между РФ и Европейским союзом.

По мнению российского лидера, отношения между сторонами в настоящее время находятся на самой низкой точке.

Ранее в Евросоюзе предложили новый режим санкций против России.

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