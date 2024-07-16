В Совфеде оценили слова кандидата в вице-президенты США Вэнса об Украине

Россия будет обращать внимание не на заявления кандидата на пост вице-президента от республиканцев США Джей Ди Вэнса, который выступает против помощи ВСУ, а на конкретные дела в этом направлении. Об этом в своем Telegram-канале заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

«Думается, что давать оценки сейчас – преждевременно. Потребуется время для того, чтобы реально оценить эту его позицию. Судить же будем прежде всего по делам!» — подчеркнул он.

Сенатор напомнил, что Вэнс известен своими смелыми заявлениями по Украине, в которых выступает с критикой властей страны. Кроме того, Вэнс критикует предоставление помощи ВСУ из американской казны.

До этого агентство Bloomberg писало, что экс-президент США Дональд Трамп в случае прихода к власти может начать относиться к Украине «более скептически», если «прислушается» к советам Вэнса.

Ранее Украину предупредили о возможном прекращении помощи от США при Трампе.