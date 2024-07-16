Украину предупредили о возможном прекращении помощи от США при Трампе

США сократят или вовсе прекратят помощь Украине в следующем году, если к власти придет экс-президент Дональд Трамп, а вице-президентом при нем станет сенатор Джей Ди Вэнс. Об этом пишет американский журнал Responsible Statecraft.

«Если выиграет партия Трампа-Вэнса, вполне возможно, что США могут начать сокращать или вовсе прекратить помощь Украине в следующем году», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что Вэнс в этом году ездил на Мюнхенскую конференцию по безопасности, чтобы выступить против военной помощи Украине.

До этого американская газета The New York Times напоминала, что Вэнс в 2022 году заявлял, что ему безразлична судьба Украины.

Как писало издание, потенциальное назначение Вэнса на пост вице-президента США усилило сомнения относительно дальнейшей поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов, если бывший президент вернется в Белый дом в следующем году.

Ранее Вэнс пообещал, что при Трампе «всем будет лучше».