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Эксперт раскрыл главное препятствие на пути к реализации «мирного плана» Орбана

Политолог Михайлов: Орбану придется ждать прихода к власти в ЕС правых политиков

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Валерий Шарифулин/РИА Новости

Усилия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по мирному урегулированию конфликта на Украине не оценили на Западе. Такое мнение в разговоре с Tsargrad.tv высказал политолог Евгений Михайлов. По его словам, главе венгерского кабмина придется ждать, когда в США и в странах Европейского союза к власти придут национально ориентированные руководители.

«Сейчас же он (Орбан. — «Газета.Ru»), пока руководит, как бы председательствует в ЕС, он пытается это использовать по максимуму. Но нужно понимать, что в самом НАТО, в самом ЕС его усилия, наоборот, критикуют. И более того, отказываются от нужных встреч с ним. Там ждут, когда его полномочия закончатся», — сказал Михайлов.

Эксперт также подчеркнул, что без участия России ни один мирный план не сработает.

Премьер Венгрии 5 июля посетил Москву, где встретился с президентом России Владимиром Путиным. Визит политика состоялся после поездки в Киев, во время которой он провел переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским. После беседы с Путиным Орбан признал, что позиции Киева и Москвы сейчас сильно далеки друг от друга. Несмотря на это, глава венгерского кабмина пообещал продолжать миротворческие усилия.

15 июля Орбан отправил лидерам стран Евросоюза предложения Будапешта по урегулированию украинского кризиса по итогам миссии в Россию, Китай и США.

Ранее россияне оценили мирную миссию Орбана.

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