Названы сроки проведения прямой линии Путина

Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным в этом году пройдет ближе к Новому году, ее объединят с большой пресс-конференцией российского лидера. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, слова которого приводит ТАСС.

«Будет зимой. Ближе к Новому году. Это будет итоговое информационное мероприятие. Пока мы исходим из того, что это будет совмещенный формат — так же, как это было в прошлом году», — сказал представитель Кремля.

До этого Песков отмечал, что прямая линия с президентом сохраняет свою актуальность.

В ходе мероприятия такого формата свои вопросы президенту могут задать обычные граждане, а также представители отечественных и зарубежных средств массовой информации. Среди иностранных журналистов осветить мероприятие могут лишь получившие специальную аккредитацию.

В последний раз прямая линия с президентом состоялась 14 декабря 2023 года, она была совмещена с пресс-конференцией.

Ранее Песков рассказал о впечатлениях Путина после прямой линии.