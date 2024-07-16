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Песков заявил, что Россия не вмешивается во внутриполитические процессы США

Песков: РФ не вмешивалась и не собирается вмешиваться в процессы внутри США

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Россия никогда не вмешивалась и не собирается вмешиваться во внутриполитические процессы в США. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков телеканалу «Звезда».

Он отметил, что РФ, как и весь мир, очень внимательно наблюдает за происходящим с Штатах, так как это «крупнейшая экономика мира». Песков обратил внимание, что США — еще и самая мощная военная страна, которая тратит деньги на министерство обороны больше, чем все другие страны вместе взятые.

До этого американское издание The American Conservative писало, что политика Запада по отношению к эскалации ситуации на Украине может привести к прямому столкновению между Россией и США, это «вопрос времени».

Как отметили авторы, «правящая каста» в США «полностью привержена этой цели». Вероятность эскалации конфликта представляется весьма вероятной, поскольку Украине продолжает поставляться все больше и больше смертоносного оружия.

Ранее в США заявили о критической стадии конфликта на Украине.

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