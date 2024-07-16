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ФАТФ продолжает обсуждение внесения России в черный список

Чиханчин: обсуждение внесения РФ в черный список ФАТФ продолжается

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Shutterstock

Обсуждение внесения Российской Федерации в черный список Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ/FATF) продолжается. Об этом в ходе выступления в Совете Федерации сообщил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, передает ТАСС.

Чиновник уточнил, что Россия на сегодняшний день приостановила деятельность на площадке организации. Уже на седьмом по счету пленарном заседании ФАТФ рассматривается вопрос о применении в отношении РФ более серьезных санкций. Речь в том числе идет о включении страны в черный список группы.

Чиханчин добавил, что следующее пленарное заседание ФАТФ запланировано на декабрь 2024 года, и Росфинмониторинг ожидает новую «номинацию» на санкции.

По словам Чиханчина, Россия продолжает работать совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами, стране, вероятно, удастся удержать позиции.

Россия была исключена из ФАТФ в феврале 2022 года, но не была включена в черный список организации из-за вето Китая и Индии. В черный список организации внесены КНДР и Иран.

18 июня ФАТФ лишила Российскую Федерацию руководящих и консультативных функций из-за проведения специальной военной операции на территории Украины.

Ранее Россия предупредила десятки стран о последствиях включения в черный список ФАТФ.

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